البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 11529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2402 نقطة.
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وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14197 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3443 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 11529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2402 نقطة.
اقرأ أيضا.. شعبة المحاجر والرخام: ٢٥٪ تخفيضات للأسعار لدعم تطوير القرى
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14197 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3443 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة.