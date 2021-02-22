ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:36 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 11529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2402 نقطة.

اقرأ أيضا.. شعبة المحاجر والرخام: ٢٥٪‏ تخفيضات للأسعار لدعم تطوير القرى

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14197 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3443 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة تواصل الارتفاع فى منتصف التعاملات

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

بدافع مشتريات المصريين.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

شاهد.. لحظة القبض على متنكرتين في زي عجوزين بسبب لقاح كورونا

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

تعرف على موعد عودة ناصر ماهر لتدريبات الاهلي

أستاذ بجامعة هوينكز الأمريكية: إبريل القادم موعد انتهاء جائحة كورونا.. شاهد

في عيد ميلاده.. قصة عشق خالد زكي لـ ميرفت أمين وضرب عفاف شعيب له

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور