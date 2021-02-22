كوني قوية.. ديانا حداد تقدم نصيحة مهمة للسيدات





وعلقت على الصورة قائلة: "كوني قوية ..

لأجلك انتِ ، واجهي مصاعب الحياة بمفردك ، كوني اجمل مما يظنون كوني كما تحبين دائمًا ، كوني صعبة الكسر ، كوني رائعة مختلفة ،، كوني دائمًا انتِ".





يذكر أن كشفت الفنانة ديانا حداد عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء عملية جراحية بسيطة منذ أيام قليلة أعلنت عنها شقيقتها.





وقالت ديانا فى أول تعليق لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى : "أنا بخير وأحمد الله على نعمة الصحة والعافية .. أنا حاليا فى منزلى بعد أن أجريت عملية بسيطة فى المعدة".





وأضافت ديانا باكية: "أشكر كل من سأل عنى وحاول أن يتواصل معى من أجل أن يطمئن على صحتى، ولكنى لم أستطع الحديث أو الرد عليه بسبب ظروفى الصحية، ولكن حبيت أشكرهم على اهتمامهم وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية".





و أعلنت شقيقة المطربة ديانا حداد، عن إجراء الفنانة ديانا عملية بالمعدة حيث نشرت صورة لها من داخل المشفى على "إنستجرام".





وعلقت قائلة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله رح تكون بخير وعافية".





وكانت الفنانة ديانا حداد، قد أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.





وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.





ديانا حداد هى المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"،و توفيت والدتها منى عام 1999، وتزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عامًا حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة.







نشرت ديانا حداد صورة جديدو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.