ضبط مسئول شبكة كهرباء بالشرقية باع مهمات القطاع للمواطنين





واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإستيلاء على المال العام وممتلكات الدولة .





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالشرقية قيام أحد الأشخاص (مسئول شبكة كهرباء بالشرقية) بالإحتفاظ وتخزين مهمات خاصة بقطاع الكهرباء وقيامه بتركيبها للمواطنين مقابل مبالغ مالية .





عقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل منزله على المهمات الآتية ( 2 عمود جديد جهد منخفض – 15 عمود قديم – 38 عداد مسبوق الدفع أحادى جديد – عداد ميكانيكى قديم – 23 حامل عمود جديد وقديم – 9 عازل صينى جديد – 7 كلامب جديد قنصول طرد قديم – 2 مفتاح كهرباء مستعمل –كشاف 250 وات قديم – 950 متر سلك جديد – 350 متر سلك قديم – 2 كابل مناول نصف متر قديم ) .





وبمواجهته إعترف بأن تلك المضبوطات خاصة بمشروع الإحلال والتجديد بطريق الزقازيق / منيا القمح ، وكذا تلك العدادات تم صرفها بمعرفته ولم يقم بتركيبها بقصد التربح من ذلك .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



