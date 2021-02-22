نشرة المرأة .. أضرار الكيتو فى الريجيم.. عواقب مميتة لـ كورونا.. ونصائح لاستعادة الرشاقة بأقل مجهود

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
مع ظهور فيروس كورونا المستجد، استمرت أعراض COVID في الزيادة والتوسع، ما أدى إلى تعطيل حياة الملايين من الأشخاص، وزادت سلالات الفيروس الجديدة والمتحورة من المشاكل وسهلت انتشار الفيروس بشكل أسرع، في حين أن بعض الأعراض خفيفة ويمكن علاجها في المنزل، إلا أن هناك علامات معينة لـفيروس كورونا يمكن أن يكون لها عواقب مميتة ويجب علاجها على الفور.
للحفاظ على جسمك نحيفًا وصحيًا وجذابًا لسنوات عديدة بأقل جهد، إليك نصائح سريعة تساعدك على ذلك وفقا لموقع برايت سايد.
علامات الحمل بالنسبة للنساء اللواتي لديهن دورة شهرية منتظمة ، فإن أول علامة على الحمل وأكثرها موثوقية هي غياب الدورة الشهرية، تعاني النساء الحوامل أحيانًا من نزيف مشابه لنزيف الدورة الشهرية الخفيفة جدًا ، مع وجود بعض بقع الدم أو فقدان القليل من الدم فقط، وهذا ما يسمى نزيف الانغراس.
أكد جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الكيتو نظام غذائي يعتمد على إحداث انقلاب فسيولوجي في الجسم وتحويل مادة الطاقة المستخدمة إلي دهون بدلا من الجلوكوز.
وأضاف جمال شعبان في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا" جاذبية الكيتو أنه يعطيك نتائج مبهرة أولية من حيث انخفاض سريع في الوزن، إلا أن مضار الكيتو جمة على المدى القريب والبعيد وقد حذرت منه رابطة القلب الأمريكية أخيرًا، حيث إنه قد يرفع الكولسترول الضار ويؤدي إلي تصلب شرايين القلب التاجية ."