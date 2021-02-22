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برلمان

نقل البرلمان: الرئيس السيسي مهتم بتحديث الموانئ لربطها بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:00 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعطى أكبر اهتمام بملف مشروعات تطوير وتحديث الموانئ المصرية لربطها بالشرق الأوسط وآسيا وافريقيا، بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقال " عابد " في بيان، الاثنين، إن مصر من الدول البحرية المهمة داخل منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا في لها شواطئ تمتد لما يقرب من 5 آلاف كليو متر، سواء على شاطئ البحر المتوسط او شاطئ البحر الأحمر او شواطئ نهر النيل، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا وعلى أعلى مستوى فيما بين لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وأوضح النائب علاء عابد أننا سوف ندرس هذا الملف المهم من مختلف جوانبه وسوف نسعى لدراسة جميع التشريعات المتعلقة بملفات النقل بمختلف وسائله وسوف ننسق مع الفريق كامل الوزير لإصدار قانون موحد للنقل في مصر بدلًا من التشريعات المتعددة الخاصة بملف النقل وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استعرض المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلًا عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق إفريقيا.

ومن المنتظر أن يربط أيضًا بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
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