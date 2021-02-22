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رياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم وبناء قدرات الشباب المصري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وشركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر، لدعم وبناء قدرات الشباب المصري، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير مشروعاتهم القائمة.

وقام بتوقيع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومن قبل شركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس تورى لومان، وذلك بحضور أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولى الشركة منهم اندرياس بكريز المدير التنفيذي، ووليد أحمد رئيس القطاع المالي. 

ويقتضي البروتوكول تقديم خدمات متميزة ومبتكرة في مجال الاستشارات الهندسية والتطوير الإداري مع تقديم الدعم الفني والتوجيه التقني لإنشاء بيئة ريادة أعمال متكاملة، وتنفيذ برامج تدريبية للتوعية بريادة الأعمال والابتكار للشباب المصري، وتقديم المساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال، وتنفيذ برامج تدريبية، وتقديم وتوفير المساعدات الفنية لبناء قدرات الشباب ورواد الأعمال، ودعم وإقامة برامج تدريبية لتمكين الشباب، وتأهيليهم كرواد أعمال مبتكرين في شتى المجالات، والتعاون في دعم المشروعات التكنولوجية الناشئة خاصة في المجال الصناعي.

كما يتضمن البروتوكول تقديم برامج من التدريب في مجموعة واسعة من المجالات منها "هندسة العمليات، هندسة سلامة العمليات، هندسة تصميم المعدات المكيانيكية، الهندسة المدنية والصلب، إدارة المشروع، المراقبة والتفتيش".

وبموجب بنود البروتوكول، تقوم وزارة الشباب والرياضة بترشيح الشباب المتدربين والمشاركة في إقامة التدريبات والندوات وورش العمل وتوفير الأماكن المجهزة لتلقي التدريب، فيما تقوم شركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر بتقديم الدعم في وضع استراتيجية لبيئة ريادة الأعمال تحقق الاستدامة وتساوى الفرص، وترشيح كوادر الشركة لدعم البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، والمساعدة في إعداد الدراسات والبحوث المقترحة التي يتم الاتفاق عليها وإتاحة الفرصة أمام المتدربين للتواصل مع مجتمع الأعمال مع إتاحة الفرص للعمل داخل وخارج الشركة، إضافة إلى اختيار عدد من الشباب المتدربين المتميزين ليتم منحهم تدريبا عمليا ميدانيا في مواقع الشركة على أرض الواقع.

وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعكف على تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري من خلال التدريب وفقًا لمحاور التنمية الشاملة لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، وذلك من خلال استراتيجية واضحة من أهم محاورها تنمية الوعي الثقافي والعلمي، واطلاق المهارات الإبداعية للتدريب، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتمكين الشباب اقتصاديًا من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص.

وثمن وزير الشباب والرياضة على أهداف البروتوكول في إعداد وتدريب الشباب، والسعي نحو المعرفة والتميز، ووفق البروتوكول سيتسلح الشباب بنوعية تعليم متخصصة وتزويدهم بالمهارات، والمساهمة في إطلاق الأعمال التجارية الناجحة، لافتًا أن الاستثمار في تنمية الشباب يعد أمرا حيويًا هامًا. 

فيما أعرب المدير التنفيذي لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر عن تقديره للتعاون مع وزارة الشباب  والرياضة في إنشاء منصة تنموية لدعم وبناء قدرات الشباب المصري، مستعرضًا أبرز الأدوار التي تقوم بها شركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر، وتطور حجم أعمال الشركة. 

وأضاف أنه من خلال البروتوكول الذي نوقعه اليوم سنقوم بإعداد الشباب المتميز  وفق متطلبات العمل، وتحسين قدرة الشباب على العمل، وصقل المعرفة الصناعية لديهم.
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