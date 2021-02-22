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محافظات

قبل بناء مقابر عليها.. إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالزقازيق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق رؤساء الوحدات المحلية التابعة لرئاستة بضرورة المتابعة اللحظية والدقيقة لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإزالة في المهد حفاظا علي الرقعة الزراعية .

 

ومن جانبها فقد أكدت "أمل كامل" رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة انه تمكن رجال القسم الهندسي من رصد محاولتي تعدي علي الإراضي الزراعية بقرية شنبارة لبناء مقابر عليها وعلي الفور تم التعامل مع المخالفين ومنع التعدي في المهد.

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وأضافت رئيسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق فقد قادت حملة يرافقها مدير إدارة القسم الهندسي بالوحدة المحلية وتم إزالة مخالفتي بناء في المهد قبل بناء مقابر عليها بقرية شنبارة الميمونة.

 

وشددت رئيسة الوحدة المحلية بشنبارة علي ضرورة التعامل الفوري مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين حفاظا علي الرقعة الزراعية وتطبيق القانون.

 

وعلي جانب أخر فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور وحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة الشرقية فى رفع (32000) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق ، وكذلك تنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن المحافظة لرفع كومات القمامة وتهيئة جو بيئي صحي ونظيف وتفريغ النقاط الوسيطه والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية والتي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

 

أشار محافظ الشرقية الي أن الغرض من تحديث النقط الوسيطه وإنشاء مصانع تدوير القمامة هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطه ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

قبل بناء مقابر عليها.. إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالزقازيق
قبل بناء مقابر عليها.. إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالزقازيق
قبل بناء مقابر عليها.. إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالزقازيق
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