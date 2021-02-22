ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 13 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:17 م
لعدم الإلتزام بإرتداء
لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (13023) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو (12910) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (113) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (543) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (197) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1332) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الداخلية: ضبط 16283 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 16866 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 14851 شخصا خلال 24 ساعة

ضبط 13492 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

خلال يوم.. ضبط ١٣ ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

لطلاب صفوف النقل .. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على امتحانات الترم الاول

السعودية.. أوامر ملكية جديدة بشأن نظام التعليم

التعليم تعلن أكواد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط

تعرف على موعد عودة ناصر ماهر لتدريبات الاهلي

السكان بتنقل ممتلكاتها.. مصادر تنفي تجدد النيران بعقار الدائري

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور