رئيس محلية البرلمان يطالب بمواجهة الفساد في المحليات والعمارات المخالفة

شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة مواجهة الفساد في المحليات.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية بحضور هيثم الدسوقي قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية و عدد من قيادات الوزارة.





و قال السجيني إن الفساد هو سبب ظهور أزمة كأزمة عمارة فيصل ، قائلا: "و " لابد من المحاسبة و انهاء المشكلة مستطردا " ليست في عمارة واحدة و انما مخالفات بالجملة في العقارات و في الاخر العقار يولع و لا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة كلها".





وعقب هيثم الدسوقي قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية قائلا :" نواجه سيل من القضايا و الدعاوى التي تم رفعها مستطردا " كل يوم نواجه قضايا و محاكم و نتصدى للمخالفات".