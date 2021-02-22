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حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوق مواشي بمركز حوش عيسى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:51 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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أسماء الجنبيهى

أصيب ٣ أشخاص، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع مشاجرة في سوق المواشي بمركز حوش عيسى، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال ٣ أشخاص وهم :" شاهين أشرف راتب، ٢٢ سنة، ياسر فاروق جويدة ٢٥ سنة، منصور حمد عبد الغني، ٤٠ سنة"، مصابين بكدمات وجروح وسحجات متفرقة إثر وقوع مشاجرة في سوق المواشي، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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