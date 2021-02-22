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اقتصاد

الصناعات الهندسية تطلب مهلة من وزارة التجارة لتطبيق مواصفات تصنيع البوتجاز

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:19 م
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة
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أ ش أ
تقدمت غرفة الصناعات الهندسية بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة ناشدت من خلالها إعطاء مهلة لمدة عام للصناع فيما يخص تطبيق مواصفات تصنيع البوتجاز رقم (١--١ ٢٠١٧/١٦٤٠١).

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس ،في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الجهات الرقابية في الدولة لم تتلق أي شكاوى من المنتجات التي صنعت بالمواصفة السابقة.

وأوضح أن الالتزام بتطبيق المواصفة يتطلب استيراد مكونات من الخارج وذلك يحتاج إلى وقت خاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت سالبا على عمليات التصدير والاستيراد في جميع انحاء العالم ، لافتا إلى أن هناك مخزونا من المواد الخام لإنتاج الموديلات بمواصفات السابقة مما يلحق بالصناع خسائر فادحة بجانب وجود العديد من المخزون من المنتجات بالمواصفة السابقة مما يلحق بالصناع بخسائر فادحة ومن ناحية أخرى.
وأشار المهندس إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجارى عقد اجتماع مع رئيس هيئة المواصفات والجودة أشرف العفيفي لمناقشة آلية تنفيذ المواصفة ومناقشة الآثار المترتبة علي تطبيقها.
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