السجيني: قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية لابد أن يتمتع بالهيبة

اكد النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المهم ان يكون لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية هيبة وهذا امر جيد نسعى إليه، ولكن ان يكون القطاع حاضرا اسما وفعلا فقط بلا هيبة فالافضل الا يكون موجود.





وأ ضاف " السجينى " خلال إجتماع اللجنة موجها حديثه لرئيس قطاع التفتيش بـ " التنمية المحلية" : "لدينا مثال على ذلك موقف مقار بمنطقة البحوث بالدقى بمحافظة الجيزة، والذى اثار مشكلته احد النواب ، فتدخل وزير التنمية المحلية بنفسه وقام بزيارة المكان وقال انه تم حل المشكلة وبعدها باسبوعين نكتشف ان المكان كما هو و هذه مشكلة تتعلق بمؤسسات الدولة وليس الوزارة فقط فالبرلمان تدخل و الحكومة تدخلت والصحافة تابعت ومع ذلك لم يتغير شيء ".





وتابع: "لابد ان من حل المشكلات على الأرض بعد اثارة الامر و الا ستظل هناك مشكلة اما يبلغنا المسؤولين تليفونيا بما حدث او بمذكرة تشرح الأمر وإذا لم يحدث ذلك فسنحتاج جميعا ان نشتغل على انفسنا".