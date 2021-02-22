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برلمان

رياضة البرلمان تشيد بتدخل وزراء الشباب والخارجية والطيران لإنهاء أزمة طائرة الزمالك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:06 م
النائب محمود حسين،
النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
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فريدة محمد
أشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتدخل السريع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع كل  من سامح شكرى وزير الخارجية والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران لانهاء ازمة طائرة نادى الزمالك المتجهة إلى السنغال لمواجهة تونجيث في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وطالب " حسين " فى بيان له اصدره اليوم من جميع الأندية المصرية فى جميع اللعبات الرياضية عند السفر للخارج بعدم التعاقد مع شركات الطيران الخاصة الا بعد التواصل مع الحكومة حتى لاتتكرر مثل هذه الازمات مستقبلًا.

كان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب قد أعلن فى تصريحات له أن وزير الطيران المدني ووزير الخارجية تواصلا لحل أزمة بعثة الزمالك ، موضحًا الزمالك قطع شوطا كبيرا بالتعاقد مع طائرة خاصة ولكن لم يتواصل مع الحكومة المصرية ولا وزارة الشباب والرياضة لتسهيل التصاريح المتعلقة بالمرور والإجراءات المختلفة، وهو ما قد يرجع لعدم دراية وقلة خبرة".

وتابع الدكتور أشرف صبحى: "اللى حصل ده أول مرة أشوفه والمهم أن الموضوع اتحل ولازم كل الأندية تاخد بالها، ويكون هناك تواصل معانا أكثر من كده شوية، وخاصة في حالات الطيران الخاص".
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