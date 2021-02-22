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برلمان

لتوفير فرص عمل.. نائب يطالب الحكومة بإقامة مدينة للحرفيين بالبساتين ودار السلام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدم النائب حشمت أبو حجر عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين بمحافظة القاهرة باقتراح برغبة للدكتور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى للتخلص من القمامة والمخلفات الصلبة خاصة داخل الأماكن الشعبية بجنوب القاهرة بصفة عامة وداخل البساتين ودار السلام بصفة خاصة.

وقال " أبو حجر " فى بيان صحفى له إنه لايعقل ان يكون هناك 4 ملايين مواطن داخل البساتين وهناك أكوام من القمامة يصعب التخلص منها مطالبًا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  بإنشاء مشروعات صناعية لتدوير القمامة قبل إغلاق المدافن خاصة ان حى البساتين الذى يعانى بشدة من التخلص من القمامة.

كما طالب النائب حشمت أبو حجر،حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاسراع فى إنشاء مدينة حرفية لدائرة البساتين ودار السلام لمواجهة مشكلة البطالة لدى الشباب داخل المنطقة ، مؤكدًا ان معدل البطالة بين شباب البساتين ودار السلام مرتفع للغاية ولابد من تدخل الحكومة والاسراع فى اقامة هذه المدينة مع تشجيع شباب البساتين ودار السلام فى تملك واقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وطالب النائب حشمت أبو حجر ان تكون هذه المدينة الحرفية خارج الكتلة السكنية للحفاظ على الحرفيين المهرة اصحاب الحرف داخل منطقة البساتين ودار السلام ، مؤكدًا ان هذه المنطقة لديها عمالة على مستوى كبير من المهنية فى مختلف المنتحات والصناعات الحرفية.
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