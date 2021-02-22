وكيل زراعة الغربية في مرور مفاجئ على الإدارة الزراعية بمركز قطور.. شاهد

شدد المهندس محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالغربية علي ضرورة الإسراع في التعامل مع إي تعدي علي الرقعة الزراعية في المهد حتي يمكن إزالة إي مخالفات علي مستوي المركز للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتأكيد علي ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتنفيذ حمالات الإزالة بصفة دورية، منوها إلى انه يتابع ذلك يوميا للتأكد من إزالة إي معوقات.









جاء ذلك في زيارتة اليوم للإدارة الزراعية بمركز قطور بحضور مهندس مدحت زايد مدير ادارة المتابعه الميدانيه والرقابة مهندس أحمدمحمد العجان مدير ادارة الشئون الزراعية





وتبين خلال الزيارة وجود أرصدة للتقاوي وكذلك وجود منفذ لبيع المبيدات بالادارة متوفر فيه جميع المبيدات اللازمة لإنجاح العملية الزراعية وايضا متوفر به المواد الغذائية من لحوم وطيور وغيرها.





وشدد وكيل الوزارة علي الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بتخفيض أعداد العاملين بنسبة 50% بالتناوب مع الحفاظ على أداء جميع الإعمال بجميع الأقسام بكفاءة عالية والتأكيد على قيام الجمعيات الزراعية التابعة للمركز بنفس الدور والتأكد من عدم وجود اى معوقات تجاه المزارعين وتوفير كل ما يلزم للعملية الزراعية من تقاوي ومبيدات وأسمدة.



