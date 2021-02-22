الطاهر عبد الحميد: المشروع القومي لتنمية سيناء يبعث الروح لها بعد عقود من الإهمال

أكد النائب الطاهر عبد الحميد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية سيناء، موضحا أنه مشروع عملاق يقوم على بث الروح وتعزيز مشاريع التنمية داخل سيناء بعد عقود طويلة من إهمالها وعدم الالتفات إليها رغم الكنوز والثروات في أرض الفيروز.





وأشار عبد الحميد، خلال تصريحات له اليوم، إلى ضرورة وأهمية استمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية، للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، والأخذ في الاعتبار المردود الاستراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة.





وقال عضو مجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية سيناء يقوم على استصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.





وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية سيناء ووفق توجيهات ورؤى الرئيس السيسي، سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل لأهالي سيناء ويقضي على البطالة، كما يقوم بتنمية هذا الجزء العزيز الغالي من أرض مصر.



