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رياضة

القرار خلال ساعات.. لوائح الكاف تدعم موقف الزمالك بشأن تأجيل موقعة بطل السنغال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:29 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اجتماعا مهما خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالى والتى من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .


ومن المقرر أن يعلن الكاف قراره النهائى بشأن إقامة مباراة الزمالك فى موعدها المحدد أو تأجيلها لمدة 24 ساعة بناء على رغبة نادى الزمالك والذى خاطب الكاف بشكل رسمي لتأجيل المباراة بسبب تأخر موعد وصوله إلى السنغال بسبب ظروف الطيران .



وعلم صدى البلد أن لوائح الكاف تعزز فرص تأجيل مباراة الزمالك وبطل السنغال لمدة 24 ساعة خاصة وأن الكاف يضع فى حساباته الظروف القهرية التى تمر بها أغلبية البلاد بسبب فيروس كورونا والإجراءات المشددة فى جميع المطارات .



وكانت بعثة الفريق تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.


يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة والتى ستقام اليوم الإثنين .

 

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