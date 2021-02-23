برلمانى: اللجنة التشريعية ليست لها أجندة عمل مستقلة مثل باقى اللجان النوعية

قال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن اللجنة التشريعية ليست لها أجندة عمل مستقلة مثل باقى اللجان النوعية بالبرلمان.





وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعتبر بمثابة مصب لكل ما يحال لها من مشروعات قوانين من الحكومة ورئيس الجمهوري وما يتم تقديمه من مشروعات قوانين من الأعضاء عبر اللجان النوعية.





وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مهمة اللجنة التشريعية أن تكون مجرد منصب عمل لمجلس النواب والحكومة وأعضاء مجلس النواب لما يقدمونه من مشروعات قوانين.



