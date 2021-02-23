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برلمان

برلمانى: اللجنة التشريعية ليست لها أجندة عمل مستقلة مثل باقى اللجان النوعية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:00 ص
النائب عاطف المغاورى
النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن اللجنة التشريعية ليست لها أجندة عمل مستقلة مثل باقى اللجان النوعية بالبرلمان.

وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعتبر بمثابة مصب لكل ما يحال لها من مشروعات قوانين من الحكومة ورئيس الجمهوري وما يتم تقديمه من مشروعات قوانين من الأعضاء عبر اللجان النوعية.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مهمة اللجنة التشريعية أن تكون مجرد منصب عمل لمجلس النواب والحكومة وأعضاء مجلس النواب لما يقدمونه من مشروعات قوانين.

وأوضح: على سبيل المثال مطروح على اللجنة التشريعية مشروع قانون الإدارة المحلية لمناقشته، نظرا لعدم إقراره من جانب مجلس النواب السابق.
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