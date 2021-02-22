كشف غموض سرقة محتويات شقة بقها

نجحت أجهزة الأمن فى القليوبية من كشف غموض حادث سرقة محتويات شقة من داخل منزل بدائرة قسم قها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص جيران صاحب الشقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم قها بورود بلاغا من المدعو "أ.أ" موجه بالتربية والتعليم باكتشافه سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز لاب توب ووجود كسر بباب الشقة.





وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من "م.ا"، و"م. ش"، و"م. م"، جيران المجنى عليه وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة حيث قاموا بكسر باب الشقة وسرقتها وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخري تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من القبض على 4 عاطلين قاموا باغتصاب فتاة وسط الزراعات بإحدى قرى مركز بنها بعد أن قام أحدهم بإستدراجها بحجة مساعدة والدته فى اعمال تنظيف الشقة وتركوها في حالة إعياء شديدة تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تلقى بلاغا من الأهالي بعثورهم على فتاه 21 عاما في حالة إعياء شديد وسط الزراعات المتاخمه لقرية ورورة دائرة مركز بنها.





وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 اشخاص استدرجها أحدهما بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها فى تنظيف الشقة وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجنى عليها.





وفي الطريق اتصل بباقى المتهمين أصدقائه ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات وتناوب المتهمين اغتصابها وتركوها في حالة إعياء شديد وفروا هاربين ونجحت الاجهزة الامنية فى ضبط المتهمين وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فوق سطح منزله في شبين القناطر.





وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزل في قرية بدائرة مركز شبين القناطر.





وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل م"، 35 عاما متوفى منذ يومين تقريبا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.