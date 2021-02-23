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محافظات

نبات يداوي الحروق في طور سيناء بدون ترك آثر ..تعرف عليه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:02 ص
نبات يداوي الحروق
نبات يداوي الحروق
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ايمن محمد
يتعالج كثير من سكان سيناء بالأعشاب الطبية والعطرية المنتشرة في الصحاري والجبال وخاصة أن التجارب والاحتياج قادهم لتجربة التداوي بالأعشاب .

وقد أعلن المهندس خضر أحمد خضر  خبير زراعة الصبار عن نبات يداوي الحروق  خلال أيام وهو نبات الغسول أبو زهرة جبلي  مشيرا إلي أنه داوي أكثر من 50 حالة حروق.

واضاف المهندس سمير شعير  أن النبات يعصر  علي الجروح  بدون اضافة مواد أخرى ويداوي الجروح خلال أيام .

وأشار المهندس خضر أن  يتم تقديم النبات مجانا بدون مقابل مادي  لعلاج  مصابي الحروق

وفي السياق نفسه  كانت نجحت  زراعة أشجار الاراك  بمزارع الجبيل والتي تزرع لأول مرة بطور سيناء وذلك بمزرعة الصبار التي تحوي 120 نوع من الزراعات النادرة .

وقد التقطت كاميرا موقع " صدي البلد " الإخباري  صور وفيديوهات لأشجار الأراك  التي تزرع لأول مرة بجنوب سيناء .

وقال المهندس خضر احمد خضر  أنه  أحضر بعض أشجار الأراك  من المركز القومي للبحوث وفوجئ بنجاح زراعتها بطور سيناء  مشيرا إلي  الشجرة لها فوائد عديدة ويستخرج من السواك والعطور .

وفي سياق متصل قال  المهندس خضر احمد خضر جئت لطور سيناء باحثا عن الراحة والهدوء والاستجمام وممارسة هوايتي في صيد الاسماك  بعد  تعدي عمري الستين عاما ولكن شاءت الأقدار أن اجرب زراعة الصبار وتنجح نجاح باهر  فأصبحت فلاح معمر في سيناء ارض الخير .

مشيرا إلي أنه ترك الدنيا كلها  من أجل ذلك الصامت الجميل  والذي يعتبره الناس نبات المقابر  ولكن هو عندي مثل الحرير. وكله نسيم  وعلاج ومنافع للناس .

وأوضح خضر أن الصبار يعالج امراض الحروق والأمراض الجلدية و الصدفية وله مفعول السحر في علاج تلك الأمراض واضاف خضر أنه عندما يعلم أن أحد من السكان اصيب بحروق يرسل له نبات  الغسول  أبو زهرة بدون مقابل مادي  لان له فعل السحر في علاج الحروق .

علاوة علي أن الصبار  يعالج امراض الشعر  وتابع خضر أنه عندما كان في اليابان كان هناك دعاية كبيرة لفوائد الصبار  وسكان اليابان يشربون الصبار مثل العصير .

وطالب خضر بالتوسع في زراعة الصبار لاستخدامه كعلاج وفي الزينة لان له شكل جمالي  ولا يستهلك مياه  وخاصة نحن في صحراء 
 وأكد ملك زراعة الصبار بطور سيناء أنه سعيد عمل قيمة جمالية  في بلده وأنه سوف يظل معمر في ارض سيناء لأنها ارض طاهرة خصبة مشيرا إلي أنه لا يبحث عن الربح  لانه لديه نباتات نادرة  والحفاظ عليها وتنميتها قيمة كبيرة .

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نبات يداوي الحروق في طور سيناء بدون ترك آثر ..تعرف عليه
نبات يداوي الحروق في طور سيناء بدون ترك آثر ..تعرف عليه
نبات يداوي الحروق في طور سيناء بدون ترك آثر ..تعرف عليه
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