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برلمان

برلماني: بدء تصدير الغاز الطبيعي يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:40 م
الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى
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محمد الشعراوي
 
قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إستعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال لميناء دمياط مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، يعزز مركز مصر الإقليمى لتجارة الغاز في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أهمية دور مصر في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط، لافتا النظر إلى موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية التي تمتلكها، فضلا عن إكتشافتها الغازية الكبيرة التي حققتها السنوات السابقة.

ونوه عضو لجنة الطاقة والبيئة إلى أن إمتلاك مصر محطات لإسالة ومعالجة الغاز، في ظل عدم إمتلاك غالبية دول المنطقة محطات لتسييل الغاز يؤهل الدولة المصرية ويحولها لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

وأعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال ( GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن من الغاز الطبيعى المسال ( LNG ) بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.
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