ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مفاجأة من الصحة للمواطنين.. مطار القاهرة يستقبل اليوم شحنات كبيرة من لقاح سينوفارم.. وبدء تلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعد أسبوعين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:31 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
ريهام فيكتور
وزيرة الصحة: 
42 مركزا طبيا و4 مستشفيات ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر
4.6 مليون جرعة.. الصحة: مطار القاهرة يستقبل شحنات كبيرة من لقاح سينوفارم
من أصل 40 مليون.. مفاجأة من الصحة للمواطنين بدءًا من اليوم
الصحة تكشف عن مفاجأة شهدها الصعيد في الموجة الثانية من كورونا


قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمجمع الأقصر الطبي الدولي، والتي تضمنت 5 خدمات أساسية بوحداتهم، وجارٍ الانتهاء منه خلال أشهر، لافتة إلى أن مستشفى الأقصر العام والبياضية سيتم الانتهاء من أعمال التطوير فيهما خلال شهر، مشيرة إلى أن هذه أقل وأسرع فترة زمنية تنتهي بها محافظة كاملة لدخول التأمين الصحي الكامل بها.

وأكدت الوزيرة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل كانت تضم 6 محافظات، بدأت بمحافظة بورسعيد، ثم تم إطلاق تشغيلها في 3 محافظات أخرى الأسبوع الماضي وهي محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى في السويس وأسوان خلال هذا العام.

وتابعت وزيرة الصحة، خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز"، أنها قامت بجولة لمتابعة سير منظومة التأمين الصحي بالأقصر، والهدف منها للاطمئنان على تنفيذ كل الخطوات والإجراءات الصحيحة للمنظومة الصحية، منوهة بأن هناك 59 مركزا طبيا دخل منها 42 مركزا في المرحلة الأولى بعد أن تم تطويرها وميكنتها وتدريب الأطقم الطبية بها.

وأعلنت الدكتور هالة زايد عن استقبال مصر اليوم جرعات وشحنة كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني والتي ستصل ظهرا الي مطار القاهرة، منوهة إلى أن مصر ستحصل خلال هذا الأسبوع على 8.6 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تحت مظلة التحالف الدولي للقاحات والأمصال.

وأوضحت أن هذه الشحنات عند استلامها سوف تدخل المعامل التابعة لوزارة الصحة لفحصها على مدى اسبوعين وستخضع لـ 4 تجارب على مدى الأسبوعين، وبعد ذلك يتم الافراج عنها، ليبدأ تلقيح كبار السن فوق سن الـ60 وأصحاب الامراض المزمنة، وفقا للتسجيل، وذلك بعد تأهيل الـ27 محافظة بنظام موحد للتعامل مع اللقاحات.

ونصحت الدكتورة هالة زايد المواطنين بالمتابعة الدورية للأمراض المزمنة، معقبة: "لأن متابعتها أحسن حاجة بتقلل من نسبة الوفيات بكورونا أثناء الإصابة".

ووجهت الشكر لكل الأطقم الطبية في جائحة فيروس كورونا وما أظهروه من بسالة وتمكن، موضحة أن وزارة الصحة شهدت تدريبات عالية جدا للأطباء ومنها ما تم من خلال اتفاقية هارفرد التي تخرج منها أكثر من ألف طبيب وصيدلي، إضافة إلى التحاق الكثير من الأطباء بالزمالة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حصاد الصحة فى 2020.. توفير أول لقاح وقائى للفيروس بالمجان.. توفير 363 مستشفى لاستقبال مصابي كورونا.. وانطلاق قطار التأمين الصحى بـ6 محافظات

الصحة: بدء تطعيم لقاح كورونا لـ الأطقم الطبية.. وهذا موعد توزيعه بالمستشفيات

رسائل طمأنة من وزارة الصحة للمواطنين.. مفاجأة لكبار السن.. آخر تطورات التأمين الصحي الشامل.. والإعلان عن وصول جرعات من لقاح استرازينيكا قريبا

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل..صور

وزيرة الصحة: 42 مركزا طبيا و4 مستشفيات ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر

4.6 مليون جرعة.. الصحة: مطار القاهرة يستقبل شحنات كبيرة من لقاح سينوفارم

ترشيحاتنا

السعودية.. أوامر ملكية جديدة بشأن نظام التعليم

أمن الدولة تحيل أيمن عفيفي للجنايات لتبنيه أفكار داعش الإرهابية

أخبار التوك شو.. الإسكان تخلي مسؤوليتها عن هذه الخدمات.. الصحة تكشف مفاجأة للمواطنين اليوم.. الأرصاد تكشف حقيقة التعرض لعاصفة القرش

الكاف يرفض تأجيل مباراة الزمالك وبطل السنغال رسميا

اتحاد الكرة يلغي اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين من الموسم المقبل

سفاح الجيزة يفجر مفاجأة في قضية قتل نادين: كنت على علاقة غير شرعية معها.. ووالدتها تصرخ

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

الكاف يرفض تأجيل مباراة الزمالك وبطل السنغال رسميا

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

سفاح الجيزة يفجر مفاجأة في قضية قتل نادين: كنت على علاقة غير شرعية معها.. ووالدتها تصرخ

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر العين.. أحدث مضاعفات فيروس كورونا

رسميا .. طرح نيسان قشقاي الجيل الثالث 28 فبراير | صور

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها