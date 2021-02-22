مفاجأة من الصحة للمواطنين.. مطار القاهرة يستقبل اليوم شحنات كبيرة من لقاح سينوفارم.. وبدء تلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعد أسبوعين





وأعلنت الدكتور هالة زايد عن استقبال مصر اليوم جرعات وشحنة كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني والتي ستصل ظهرا الي مطار القاهرة، منوهة إلى أن مصر ستحصل خلال هذا الأسبوع على 8.6 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تحت مظلة التحالف الدولي للقاحات والأمصال.





وأوضحت أن هذه الشحنات عند استلامها سوف تدخل المعامل التابعة لوزارة الصحة لفحصها على مدى اسبوعين وستخضع لـ 4 تجارب على مدى الأسبوعين، وبعد ذلك يتم الافراج عنها، ليبدأ تلقيح كبار السن فوق سن الـ60 وأصحاب الامراض المزمنة، وفقا للتسجيل، وذلك بعد تأهيل الـ27 محافظة بنظام موحد للتعامل مع اللقاحات.



