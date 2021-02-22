مفاجأة من الصحة للمواطنين.. مطار القاهرة يستقبل اليوم شحنات كبيرة من لقاح سينوفارم.. وبدء تلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعد أسبوعين

وزيرة الصحة:
42 مركزا طبيا و4 مستشفيات ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر
4.6 مليون جرعة.. الصحة: مطار القاهرة يستقبل شحنات كبيرة من لقاح سينوفارم
من أصل 40 مليون.. مفاجأة من الصحة للمواطنين بدءًا من اليوم
الصحة تكشف عن مفاجأة شهدها الصعيد في الموجة الثانية من كورونا
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمجمع الأقصر الطبي الدولي، والتي تضمنت 5 خدمات أساسية بوحداتهم، وجارٍ الانتهاء منه خلال أشهر، لافتة إلى أن مستشفى الأقصر العام والبياضية سيتم الانتهاء من أعمال التطوير فيهما خلال شهر، مشيرة إلى أن هذه أقل وأسرع فترة زمنية تنتهي بها محافظة كاملة لدخول التأمين الصحي الكامل بها.
وأكدت الوزيرة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل كانت تضم 6 محافظات، بدأت بمحافظة بورسعيد، ثم تم إطلاق تشغيلها في 3 محافظات أخرى الأسبوع الماضي وهي محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى في السويس وأسوان خلال هذا العام.
وتابعت وزيرة الصحة، خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز"، أنها قامت بجولة لمتابعة سير منظومة التأمين الصحي بالأقصر، والهدف منها للاطمئنان على تنفيذ كل الخطوات والإجراءات الصحيحة للمنظومة الصحية، منوهة بأن هناك 59 مركزا طبيا دخل منها 42 مركزا في المرحلة الأولى بعد أن تم تطويرها وميكنتها وتدريب الأطقم الطبية بها.
وأعلنت الدكتور هالة زايد عن استقبال مصر اليوم جرعات وشحنة كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني والتي ستصل ظهرا الي مطار القاهرة، منوهة إلى أن مصر ستحصل خلال هذا الأسبوع على 8.6 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تحت مظلة التحالف الدولي للقاحات والأمصال.
وأوضحت أن هذه الشحنات عند استلامها سوف تدخل المعامل التابعة لوزارة الصحة لفحصها على مدى اسبوعين وستخضع لـ 4 تجارب على مدى الأسبوعين، وبعد ذلك يتم الافراج عنها، ليبدأ تلقيح كبار السن فوق سن الـ60 وأصحاب الامراض المزمنة، وفقا للتسجيل، وذلك بعد تأهيل الـ27 محافظة بنظام موحد للتعامل مع اللقاحات.
ونصحت الدكتورة هالة زايد المواطنين بالمتابعة الدورية للأمراض المزمنة، معقبة: "لأن متابعتها أحسن حاجة بتقلل من نسبة الوفيات بكورونا أثناء الإصابة".
ووجهت الشكر لكل الأطقم الطبية في جائحة فيروس كورونا وما أظهروه من بسالة وتمكن، موضحة أن وزارة الصحة شهدت تدريبات عالية جدا للأطباء ومنها ما تم من خلال اتفاقية هارفرد التي تخرج منها أكثر من ألف طبيب وصيدلي، إضافة إلى التحاق الكثير من الأطباء بالزمالة المصرية.