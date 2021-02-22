ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج تُنظم دورة تدريبية عن أساسيات سلامة الأغذية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:03 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
نظم مركز جودة وسلامة الأغذية بجامعة سوهاج بالتعاون مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين، دورة تدريبية عن "أساسيات سلامة الأغذية" والتي إستمرت لمدة يومين بقاعة تنمية القدرات بالحرم الجامعي القديم.

وحاضر بالدورة الدكتور عبدالسلام عاطف، أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية بجامعة القاهرة وإستشاري ومدرب جودة وسلامة الأغذية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الدورة تهدف إلى مساعدة المشاركين على الإلمام بمفاهيم الصحة العامة وصحة الغذاء والممارسات الصحية الجيدة ومفهوم النظافة الشخصية والتطهير والتعقيم. 

وأضاف "عزيز" أن التدريب يأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لسلامة صحة المواطن  المصري، حيث أكدت على ضرورة فهم الممارسات والعادات الصحية داخل مناطق العمل، والتعرف على أنواع المخاطر التي تُهدد سلامة الغذاء والطريقة الصحيحة للتعامل معها عن طريق تسليط الضوء على القواعد الذهبية لضمان سلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة.


وذلك بجانب التأكيد على أهمية العناية بصحة المواطن والمستهلك المصري من خلال إخراج مراقبين على سلامة الأغذية المتداولة. 

وقالت الدكتور عبيره محمود، مديرة المركز، إن البرنامج التدريبي للدورة تناول ضرورة معرفة إجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير ومنع التلوث التبادلي، كما عرفت المتدربين بالطرق الصحية للتعامل والكشف عن الأغذية الصالحة والجيدة لإستهلاك الإنسان.

وأشارت إلى أنه شارك بالدورة 22 متدرب من الأطباء البيطريين والصيادلة من النقابة الفرعية بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

98 طالبا بجامعة سوهاج يتنافسون في مسابقة "المشخصاتي" الفنية

توفير فرص عمل في هيئة سلامة الغذاء| 9 توصيات في اجتماع "الأطباء البيطريين"

رئيس جامعة سوهاج يكرم 21 طالبا وطالبة لاجتيازهم دورة الرقابة الصحية على اﻷلبان واللحوم

محافظ بني سويف: دعم العلاج الطبيعي في المستشفيات من أجل المواطنين

ترشيحاتنا

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في عدة مناطق

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

انهيار الإسماعيلى عرض مستمر فى الدوري .. والإقالة تلاحق يوفيتش

موكبه 70 سيارة وتم توقيف 7 من حراسه..هل تنقلب محاولة الاغتيال على باشأغا رغم الدعم الأمريكي ؟

رقم هائل.. الداخلية السعودية تكشف إحصائية مخالفات الاحتراز من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور