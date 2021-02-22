جامعة سوهاج تُنظم دورة تدريبية عن أساسيات سلامة الأغذية

نظم مركز جودة وسلامة الأغذية بجامعة سوهاج بالتعاون مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين، دورة تدريبية عن "أساسيات سلامة الأغذية" والتي إستمرت لمدة يومين بقاعة تنمية القدرات بالحرم الجامعي القديم.





وحاضر بالدورة الدكتور عبدالسلام عاطف، أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية بجامعة القاهرة وإستشاري ومدرب جودة وسلامة الأغذية.





وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الدورة تهدف إلى مساعدة المشاركين على الإلمام بمفاهيم الصحة العامة وصحة الغذاء والممارسات الصحية الجيدة ومفهوم النظافة الشخصية والتطهير والتعقيم.





وأضاف "عزيز" أن التدريب يأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لسلامة صحة المواطن المصري، حيث أكدت على ضرورة فهم الممارسات والعادات الصحية داخل مناطق العمل، والتعرف على أنواع المخاطر التي تُهدد سلامة الغذاء والطريقة الصحيحة للتعامل معها عن طريق تسليط الضوء على القواعد الذهبية لضمان سلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة.









وذلك بجانب التأكيد على أهمية العناية بصحة المواطن والمستهلك المصري من خلال إخراج مراقبين على سلامة الأغذية المتداولة.





وقالت الدكتور عبيره محمود، مديرة المركز، إن البرنامج التدريبي للدورة تناول ضرورة معرفة إجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير ومنع التلوث التبادلي، كما عرفت المتدربين بالطرق الصحية للتعامل والكشف عن الأغذية الصالحة والجيدة لإستهلاك الإنسان.



