وزيرة التضامن والغضبان يفتتحان أعمال تطوير منطقة الأمل في بورفؤاد

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الأمل ببورفؤاد ، وذلك عقب اجتماع الوزيرة ومحافظ بورسعيد مع ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد.
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وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد بجهود مؤسسة مشكاة نور الخيرية فى إعادة إعمار وتأهيل مساكن الأمل ببورفؤاد ، والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يساهم فى تحقيق الشكل الجمالى والحضارى بالمناطق السكنية الأكثر احتياجا للتأهيل ورفع الكفاءة.
يذكر أن مساكن الأمل ببورفؤاد قد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى من خلال المشاركة الاجتماعية لمؤسسة مشكاة نور الخيرية وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وشملت أعمال التطوير إعادة طلاء واجهات العمارات السكنية و رفع كفاءة نوازل الصرف الصحى ورصف الطرق الداخلية بالمساكن وزيادة المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير السلوك المجتمع للمواطنين بالمنطقة.