وزيرة التضامن والغضبان يفتتحان أعمال تطوير منطقة الأمل في بورفؤاد

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الأمل ببورفؤاد ، وذلك عقب اجتماع الوزيرة ومحافظ بورسعيد مع ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد.

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وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد بجهود مؤسسة مشكاة نور الخيرية فى إعادة إعمار وتأهيل مساكن الأمل ببورفؤاد ، والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يساهم فى تحقيق الشكل الجمالى والحضارى بالمناطق السكنية الأكثر احتياجا للتأهيل ورفع الكفاءة.



