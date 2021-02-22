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محافظات

إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة على أحد شوارع مطروح.. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:36 م
شوارع مطروح
شوارع مطروح
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ايمن محمود
رحل ابن محافظة مطروح الفنان علي حميدة يوم الخميس قبل الماضى عن عمر يناهز الـ73 عاما بعد فترة مرض استمرت قرابة الـ40 يوما.

وتخليدا لدوره الإعلامى تم اطلاق اسمه على أحد الشوارع الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة.


والفنان على حميدة يعد أحد أبرز  مطربى الثمانينات وهو صاحب اشهر اغنية فى الثمانيات "لولاكى"  والتى أحدثت ثورة كبيرة فى عالم الاغنية العربية عام 1988 وتم خلالها بيع ما يقرب من 6 ملايين شريط وهو أعلى مبيعات لشريط كاسيت فى ذلك الحين.

كما كان للفنان الراحل على حميدة العديد من الألبومات الغنائية الأخرى مثل "كونى لى -  وناديلى" كما كانت له بعض الاعمال السينمائية ببطولة فيلم لولاكى  وفيلم مولد نجم إلا أن بعد هذه الفترة اختفى الفنان الراحل على حميدة خاصة بعد ان اتهم الفنان علي حميدة، بالتهرب من الضرائب عام 1997، وفرض 13 مليون جنيه ضرائب، ليتم الحجز بعدها على شقته، كما تم الحجز على 3 سيارات يملكها، وكان هذا الاتهام أحد أسباب ابتعاده عن الفن.

عاش الفنان الراحل بمحافظة مطروح محب لاصدقائه الذين  كانوا  حريصين على  مقابلته والخروج معه لتميزة بروحة المرحة وصفاء القلب وظهر ذلك خلال مراسم دفنه فقد خيم الحزن على أقاربة واصدقائه.

ماذا قال أصدقاؤه عنه

وكشف أصدقاء الفنان الراحل علي حميدة جانبا آخر في حياة الفنان
وقال الفنان  أسامة عفيفي ملحن وصديق الفنان الراحل من القاهرة والمطرب سلومة عبد الله والشاعر محمد الأنور أن الفنان الراحل  كان  فكاهى يحب الضحك كما أنه كان إنسانا محبا للناس ولأهله بمطروح ويقدم يد العون لزملائه في الوسط الفني.

وأضافوا أنه لم يبخل يوما في تقديم العون لأبناء مطروح فهو دائما  الحديث عن محافظة مطروح  والترويج لها سياحيا لذلك يطلقون عليه سفير محافظة مطروح.

وأشاروا إلى أن الفنان الراحل كان أيضا  طباخ ماهر  تميز بطهى المكرونة الجارية باللحم الضانى والأرز  البدوى والشربة  المغربي وكان يقوم بطهي الطعام بنفسه.

وأكدوا أن الفنان الراحل يعد رمزا من رموز الفن بمصر، حيث كانت تربطهم به علاقة صداقة قوية كما أنه كان إنسانا كبيرا قبل أن يكون فنانا فقد كانت له العديد من المواقف التى تدل على خفة ظله وحبه للمرح والضحك وانسانيتة فى التعامل مع الأطفال.

وصايا الفنان الراحل 
أكد علي ابو بكر حميدة ابن شقيق الفنان الراحل على حميدة أنه كان ملازما لعمه قبل وفاته خلال فترة مرضه لافتا إلى أنه كان معه خلال رحلة علاجه بمعهد ناصر بالقاهرة طوال 23 يوما.

وأضاف أن عمه الفنان الراحل على حميدة خلال مرضه كان دائما ما يوصيه ببعض الوصايا.

وأوضح أن من أهم وصاياه أن يكون كل ما يخصه من أموال لصالح المرضى لإعانتهم وذلك لما شعر به فى فترة مرضه من معاناة المرضى وقد وصل بالفعل إلى حالة أحد المرضى والتى سيتم تقديم إعانة له بالإضافة الى بناء مسجد باسم عائلته.

وأشار إلى أنه طلب أيضا أن يقوم حفظة القرآن الكريم بمسجد الفتح بالدعاء له بالرحمة كما أوصى بالتواصل  الدائم مع جميع أصدقائه ومحبيه.

كما أوصى على رعاية شقيقته الصغرى والتى تعد أقرب المقربين الى قلب الفنان الراحل فهو كان مرتبط بها ارتباطا كبيرا لانها كانت تساندة فى جميع اعمالة ودراسته، وكانت تقوم بدور الأم بإعداد الطعام وإرساله إليه خلال دراسته بالقاهرة على الرغم من تميزه بأنه طباخ ماهر حتى اطلق عليه الطباخ المغرور من اتقانه للطهى.

وقال إن عمه الراحل على حميدة كان يهون علينا خلال مرضه وعلاجه ولا يشعرنا بتعبه ودائم السؤال عن أصحابه ويسأل عمن اتصل للسؤال عليه عندما كان محجوزا بالمستشفى وأضاف أن عندما شعرنا بتعبه تم نقله لمستشفى مطروح العام وخلال ربع ساعة فقط أعلمنا الأطباء بوفاته.

إطلاق اسمه على أحد الشوارع
تقديرا لدورة كأحد الفنانين المميزين من ابناء مطروح واستجابة لطلب أهالى المحافظة قرر المجلس التنفيذى بمطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة علي أحد شوارع مطروح.

وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الفنان الدكتور علي حميدة على اسم الطريق الجديد الواصل بمنطقة ابنى بيتك بعلم الروم حتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9.

وتبلغ تكلفة انشاء الطريق 14 مليون جنيه ومن المقرر أن يضم الشارع الجديد مجمع وحدات سكنية بالإضافة إلى اهميته كأحد الشوارع الرئيسية التى تربط شارع علم الروم بالقرية الأولمبية طريق مطروح إسكندرية.
إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة على أحد شوارع مطروح.. شاهد
إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة على أحد شوارع مطروح.. شاهد
إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة على أحد شوارع مطروح.. شاهد
إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة على أحد شوارع مطروح.. شاهد
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