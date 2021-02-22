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منوعات

إهمال أم.. سيدة تعثر على رضيعها جثة هامدة داخل "غسالة"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:19 م
صدى البلد
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مريم صليب
تلقت الشرطة النيوزلاندية بلاغا من إحدى السيدات بوفاة شخص في غسالة للملابس، بعد أن غابت والدته عنه لمدة ساعة وحين عادت إلى غرفته لم تجده وظلت تبحث عنه في كل مكان في المننزل حتى عثرت عليه و لكنه كان جثة هامدة. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن الشرطة في نيوزلاندا تلقت بلاغا من المدينة التابعة لها إحدى السيدات بنيوزلاندا، بشأن وفاة طفل يبلغ عمره أقل من خمس سنوات. 

ووفقا لتقارير الشرطة، فإن الواقعة لم تكن بها أي شبهه جنائية ،او تعمد للقتل، لذلك قامت الشرطة بتقديم التعازي لوالدة الطفل بعد ان حاولت اطقم الاسعاف انقاذه ولكن كان توفى بالفعل. 

وقامت بلدية المدينة في نيوزلاندا بنشر حملات توعية لتجنب تلك الحوادث، وأوضحت أنه على مدار سنة تلقت الشرطة أكثر من 3 بلاغات لنفس الحادث، ونشرت الطرق السليمة لحماية الأطفال من شهر إلى خمس سنوات في التعامل مع تلك الآلات. 
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