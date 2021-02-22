تفاصيل انتقال عدوى إنفلونزا الطيور إلى البشر.. فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرا يشير إلى إثبات انتقال العدوى بإنفلونزا الطيور إلى البشر، حيث أشار التقرير إلى أنه تم تسجيل إصابات بين المواطنين فى روسيا بإنفلونزا الطيور.
وأكد خبراء مركز فيكتور الروسي لعلم الفيروسات، إصابة 7 من موظفى مزارع دواجن جنوب البلاد بإنفلونزا الطيور بعد إصابتهم بالعدوى خلال عملهم.
وأشار التقرير إلى أن «آنا بروفا» رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لحقوق المستهلك، قالت إن المصابين الـ 7 تحسنت حالتهم بشكل كبير عقب إصابتهم، ولم تظهر عليهم أي أعراض، لكن تم رصد بعض التغيرات على أجسام المرضى ومناعتهم ضد الفيروس.
وأكدت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لحقوق المستهلك، أن تلك الحالات تعد الأولى بين البشر على مستوى العالم، كما أنها غير قادرة على الانتقال من شخص إلى آخر.