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محافظات

تطوير الوحدة البيطرية ووصول أعمدة الإنارة بقرى 4 مراكز في أسيوط

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:04 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للجدول الزمني المحدد ووفقًا للمعايير والمواصفات المقررة لتكون قادرة على إحداث التغيير ويشعر المواطن بالخدمات المقدمة له على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والتي تركز على توفير حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن العمل يجري في إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات والنهوض بالقرى والنجوع.



وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط يتابع أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي من بينها التطوير الجاري تنفيذه بالوحدة البيطرية بقرية بني زيد فضلًا عن وصول أعمدة الإنارة بمراكز أبنوب والفتح ومنفلوط والقوصية والبدء في وضعها وتوزيعها بقرية الصهريج ببني شقير.

والقرى المقرر تطويرها ضمن أعمال قطاع الكهرباء في المرحلة الثانية للمبادرة لافتًا إلى المتابعة المستمرة لهذه المشروعات التي تجرى على أرض المحافظة من قبل قيادات المحافظة فضلًا عن رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء هذه الوحدات القروية وذلك لإزالة أي معوقات قد تقف أمام التنفيذ طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا وتسخير كافة إمكانات لها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقًا لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عيدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.



كانت لجان الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة بقيادة محمود شامخ مدير الوحدة ومسئولي المتابعة بالمراكز والوحدة المحلية ومسئولي الكهرباء وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية قد قاموا بتفقد ومتابعة وصول أعمدة الكهرباء وتطوير المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز الفتح ومنفلوط والقوصية.
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