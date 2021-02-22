مواطنو الأقصر لوزيرة الصحة: انقلي تحياتنا وشكرنا للرئيس السيسي على هذه الخدمات

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها بوحدة طب الأسرة بالشيخ موسي بمحافظة الأقصر، على التحدث إلى المواطنين المترددين على الوحدة للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمنظومة الجديدة.





وأعرب المواطنون، عن سعادتهم بالحصول على الخدمات الطبية ضمن المنظومة الجديدة لما شاهدوه من تيسيرات وخدمات طبية مميزة وبجودة عالية، قائلين للوزيرة: "انقلي تحياتنا وشكرنا للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما شهدناه من خدمات طبية بالتأمين الصحي الشامل".







