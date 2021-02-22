مواطنو الأقصر لوزيرة الصحة: انقلي تحياتنا وشكرنا للرئيس السيسي على هذه الخدمات

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها بوحدة طب الأسرة بالشيخ موسي بمحافظة الأقصر، على التحدث إلى المواطنين المترددين على الوحدة للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمنظومة الجديدة.
وأعرب المواطنون، عن سعادتهم بالحصول على الخدمات الطبية ضمن المنظومة الجديدة لما شاهدوه من تيسيرات وخدمات طبية مميزة وبجودة عالية، قائلين للوزيرة: "انقلي تحياتنا وشكرنا للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما شهدناه من خدمات طبية بالتأمين الصحي الشامل".
يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
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ورافق الوزيرة ، خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات وزارة الصحة.