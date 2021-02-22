ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن بالشرقية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 876 لسنة 2021م بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بدائرة المحافظة وذلك على النحو التالي بنقل كل من:
محمد حسن محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير للعمل بوظيفه رئيس حي ثان الزقازيق.

ثناء فوزي محمود عبد العزيز رئيسة حي ثان الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات.

حمدي محمد نصر رئيس مركز ومدينه أولاد صقر للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينه أبو كبير.

 بدوي محمود محمد الشحات رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

إيهاب محمد محمد حسين رئيس مدينة القنايات للعمل بوظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية
أكد محافظه الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء واعاده تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وعلى جانب آخر فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم (842) لسنة 2021 وجاء فيه أنه تنفيذًا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 1/2021 الصادر من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استكمال الدراسة والتقييم بعد 20 /2/ 2021 وكتاب الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، بشأن إجراءات إمتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام 2020 /2021، المتضمنين إجراء انعقاد الامتحانات للعام الدراسي 2020/2021 الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 27/ 2 /2021 حتى 11/ 3 /2021، لصفوف النقل مرحلة التعليم الأساسي والصف الثالث الإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني.

يتم التشديد على مدير مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بالتأكيد على عودة جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للعمل طوال أيام الأسبوع خلال فترة الامتحانات من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، مع التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ ضرورة متابعة تطهير وتعقيم المدارس بصفة يومية والتهوية الجيدة بالفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة ومتابعة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة وارتداء الكمامة (الماسكات الطبية) وكذلك وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه بالمدارس.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القرويه بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليميه لتقديم الدعم والتعاون اللازم لتوفير الهدوء والانضباط حول وداخل المدارس وإزالة أيه إشغالات ورفع الأكشاك بجوار المدارس، مؤكدًا مسئولي شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ضمان استمرار المرافق (كهرباء ومياه) أثناء الامتحانات.

كما قرر المحافظ أن يتم العمل بالمدارس من يوم السبت وحتى الخميس أسبوعيا بواقع 6 أيام اعتبارًا من بدء الفصل الدراسي الثاني في 13 مارس 2021 على أن يتم منح المعلمين والعاملين بالمدرسة يوم راحة بدل السبت.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور

بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن وليد سليمان

السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

أستاذ بجامعة هوبكنز الأمريكية: إبريل القادم موعد انتهاء جائحة كورونا.. شاهد

السعودية.. أوامر ملكية جديدة بشأن نظام التعليم

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

الكاف يرفض تأجيل مباراة الزمالك وبطل السنغال رسميا

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

سفاح الجيزة يفجر مفاجأة في قضية قتل نادين: كنت على علاقة غير شرعية معها.. ووالدتها تصرخ

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر العين.. أحدث مضاعفات فيروس كورونا

رسميا .. طرح نيسان قشقاي الجيل الثالث 28 فبراير | صور

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها