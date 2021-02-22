حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 876 لسنة 2021م بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بدائرة المحافظة وذلك على النحو التالي بنقل كل من:

محمد حسن محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير للعمل بوظيفه رئيس حي ثان الزقازيق.







ثناء فوزي محمود عبد العزيز رئيسة حي ثان الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات.







حمدي محمد نصر رئيس مركز ومدينه أولاد صقر للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينه أبو كبير.







بدوي محمود محمد الشحات رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.







إيهاب محمد محمد حسين رئيس مدينة القنايات للعمل بوظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية

أكد محافظه الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء واعاده تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.







وعلى جانب آخر فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم (842) لسنة 2021 وجاء فيه أنه تنفيذًا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 1/2021 الصادر من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استكمال الدراسة والتقييم بعد 20 /2/ 2021 وكتاب الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، بشأن إجراءات إمتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام 2020 /2021، المتضمنين إجراء انعقاد الامتحانات للعام الدراسي 2020/2021 الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 27/ 2 /2021 حتى 11/ 3 /2021، لصفوف النقل مرحلة التعليم الأساسي والصف الثالث الإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني.







يتم التشديد على مدير مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بالتأكيد على عودة جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للعمل طوال أيام الأسبوع خلال فترة الامتحانات من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، مع التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.







أكد المحافظ ضرورة متابعة تطهير وتعقيم المدارس بصفة يومية والتهوية الجيدة بالفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة ومتابعة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة وارتداء الكمامة (الماسكات الطبية) وكذلك وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه بالمدارس.







شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القرويه بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليميه لتقديم الدعم والتعاون اللازم لتوفير الهدوء والانضباط حول وداخل المدارس وإزالة أيه إشغالات ورفع الأكشاك بجوار المدارس، مؤكدًا مسئولي شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ضمان استمرار المرافق (كهرباء ومياه) أثناء الامتحانات.







كما قرر المحافظ أن يتم العمل بالمدارس من يوم السبت وحتى الخميس أسبوعيا بواقع 6 أيام اعتبارًا من بدء الفصل الدراسي الثاني في 13 مارس 2021 على أن يتم منح المعلمين والعاملين بالمدرسة يوم راحة بدل السبت.