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حوادث

تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح في اتهامه بقيادة جماعة غير شرعية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:52 م
تجديد حبس عبدالمنعم
تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد كامل، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
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