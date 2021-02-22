تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح في اتهامه بقيادة جماعة غير شرعية

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد كامل، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق.



