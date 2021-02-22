هل تختلق شركات السيارات العالمية شائعات لترفع مبيعاتها؟



تنظر شركات السيارات بالطبع إلى الأسواق التي تبيع فيها نظرة عملية بالطبع ويكون شغلها الشاغل تحقيق أعلى نسب مبيعات السيارات سواء بالتسويق المباشر أو التسويق غير المباشر.





التسويق غير المباشر له عدة أشكال من ضمنها هو حث المستهلك على شراء هذه السيارة بشكل غير مباشر مثل أن يرى نجما مشهورا يركب نفس السيارة أو نفس الماركة أو أن يشاهد السيارة في فيلم سينمائي كل هذه حيل تسويقية غير مباشر للتأثير على عقل المستهلك.







وبعض الشركات الأخري تريد أن تجس نبض السوق قبل طرح سيارة ما مثلما حدث في عدة موديلات وآخرها ميتسوبيشي لانسر الجيل الجديد الذي فسر بعض خبراء السوق انتشار صور سيارات ميتسوبيشي لانسر 2023 التوقعية بهدف جس نبض السوق أولا وللتشويق ثانيا.







بعض شركات السيارات تريد أن تعرف علي طرح سيارة ما سيحقق نجاحا ورواجا بين المستهلكين خصوصا لو كانت لهذه الشركة مرجعية قيمة لدي المستهلك ففسر البعض انتشار صور ميتسوبيشي لانسر 2023 التوقعية ما هو إلا جس نبض السوق لبيان مدي رد فعل الجمهور عليها وعلي الشكل الذي ستأتي به وهل سيتقبلونها أم لا .





هذه الفكرة لها مردود آخر ألا وهو أثارة الجدل حول هذه السيارة لتنال حيزا جيدا على الساحة ومن ثم يتحدث عنها ويتبادل صورها الكثير لتبني خلفية جيدة لدى المستهلك ولا تحتاج لدعاية عن طرحها بشكل رسمي لأن هذه الحيلة حلت محل الدعاية أيضا.

