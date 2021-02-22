لتغذية صحية وسليمة.. تدريب 40 موجها ومعلما بمشروع "صحة وخير أولادنا" بالمنيا

نظمت هيئة كير الدولية في مصر ورشتان عمل " لتدريب المتدربين" لتدريب 40 موجهة ومعلمة اقتصاد منزلي بمشاركة ادارة المشاركة المجتمعة على مستوي مراكز محافظة المنيا





الورشة الاولي ضمت منطقة شمال المنيا والتي تضم إدارات العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي وذلك بقاعة مركز التعلم ببني مزار.





اقرأ المزيد

















والورشة الثانية ضمت إدارات سما لوط والمنيا وأبو قرقاص وملوي ودير مواس بقاعة نقابة المعلمين بمحافظة المنيا في الفترة من 16 الي 22 فبراير 2021 .





ضمت الأنشطة الختامية لمشروع صحة وخير ولادنا الممول من مؤسسة موندليز الدولية لنشر فكرة مشروع " صحة وخير أولادنا" ترسيخ ثقافة التغذية والعادات الصحية بين الأطفال وأولياء أمورهم ويتبنى الأطفال أسلوب حياة أكثر نشاطًا من خلال ممارسة الرياضة وحصول الأطفال على الأغذية الطازجة واستهلاكها على نحو أفضل.





بداء المشروع أبريل 2018 حتي فبراير 2021 وتم تنفيذ في 5 مدارس بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا هي مدارس جويد للتعليم الاساسي والحرية الابتدائية للبنات بزاوية حاتم وعبد الرحمن اسماعيل الابتدائية اتليدم ومنشية زعفرانة الابتدائية بمنشية زعفرانة والمطاهرة القبلية الابتدائية بالمطاهر القبلية.





وتم عقد برتوكول تعاون مع وزاره التربية والتعليم الممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية بالمنيا وهيئة كير مصر ومن أهم الأنشطة حصول معلمي الاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية على تدريب مدربين لكيفية تنفيذ المناهج " التغذية الصحيحة ومعلمو التربية الرياضة داخل المدارس والمجتمع من خلال تدريب أولياء الأمور على التغذية الصحية .





حيث تم تدريب الف و76 تلميذا من التلاميذ من زيادة معارفهم بأهمية التغذية السليمة والف 137 سيدة من أولياء الأمور بأهمية عمل الوجبات الاقتصادية المناسبة واستخدام بدائل اللحوم والسكر في الاطباق المختلفة التي يتم تقديمها في بصفة يومية .





ومن خلال 7 معسكرات تمت داخل المدارس والتي شارك فيها المشروع تم مشاركة 369 من تلميذ و779 تلميذة بأجمالي عام الف و 148 من التلاميذ.





ومن أهم المعسكرات الذاتية التي تمت خارج المدارس في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2021 بسبب أنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتي شارك فيها أولياء الأمور من السيدات ومع أولادهم التلاميذ شارك 144 تلميذ و 428 تلميذة بإجمالي 572 من التلاميذ و 500 سيدة من أولياء الأمور في نهاية المعسكر تم توزيع كرتونة بها مكونات غذائية صحية وأغلبها بروتين نباتي كبديل للبروتين الحيواني وبعض الأغذية كبدائل للسكر مثل دبس الرمان ودبس التمر وعسل أسود وكيس به كمامات مصنوعة من القماش يعاد استخدامها مرة اخري بعد غسلها.





قام بالتدريب الدكتورة دعاء حسان موجه عام الاقتصاد المنزلي بمدرية التربية والتعليم بالمنيا ونادي وديع مشرف ميداني مشروع صحة وخير ولادنا بهيئة كير الدولية في مصر.



