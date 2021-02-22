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حوادث

حشر رأسه في البلكونة .. الحماية المدنية تنجح فى إنقاذ طفل بالعبور.. صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:21 م
الحماية المدنية تنجح
الحماية المدنية تنجح فى إنقاذ طفل بالعبور
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من إنقاذ طفل حشرت رأسه بسور البلكونة أثناء لهوه بسكن والده بالدور الثالث بالحى الثامن بمدينة العبور.

تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا من والد الطفل "م أ" يفيد بأن الطفل أثناء لهوه ببكونة الشقة بالدور الثالث بالحى الثامن بمدينة العبور حشرت رأسه بسور البلكونة.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد نصار رئيس فرع الحماية المدنية بالعبور وسيارة الإنقاذ وتم استخراج رأس الطفل من السور بسلام دون أن يصاب الطفل بأى أذى.

وتقدمت أسرة الطفل بالشكر لرجال الحماية المدنية بالقليوبية على سرعة التحرك لمكان البلاغ وإنقاذ الطفل مثمنين سرعة التحرك فور التأكد من جدية البلاغ.

من ناحية اخرى اصيب 6 اشخاص بحالات اختناق فى حريق شب فى منزل بكفر شكر بمحافظة القليوبية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق واخماد النيران وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر مروان دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية والمقدم محمد عماد رئيس مباحث المركزوجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتدادة للمنازل المجاورة.
وبالمعاينة تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بالمنزل ملك المواطن "الشحات.ع" واسفر الحريق عن اصابة 6 اشخاص بحالات اختناق .

كما اسفر الحريق عن حدوث بعض التلفيات بالمنزل ومحتوياته وجرى إسعاف المصابين في مكان الحادث وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق ومعرفة اسباب نشوبه.
حشر رأسه في البلكونة .. الحماية المدنية تنجح فى إنقاذ طفل بالعبور.. صور
حشر رأسه في البلكونة .. الحماية المدنية تنجح فى إنقاذ طفل بالعبور.. صور
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