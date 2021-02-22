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متحدث الزراعة: نستهدف تطوير مليون فدان حاليا ويعقبها 6.1 مليون فدان جديدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:16 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أهمية مشروع تطهير الترع، مؤكدة أن المشروع يهدف تطوير نظم الري الحقلي. 

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه يهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي المياه والأرض، وتعظيم العوائد من الانتاج الزراعي، مستدركا أن المشروع يهدف إحداث طفرة حقيقية وتحسين دخل المزارعين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن كل ما يحدث يهدف لتغير شكل الحياة على القرية المصرية وتغييرها بشكل متكامل، لافتا إلى أن الدولة أطلقت مبادرة "حياة كريمة" ومن بينها تطوير القرى. 

وفي السياق نفسه أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أننا نستهدف تطوير مليون فدان خلال الفترة القليلة القادمة، يعقبها 6.1 مليون فدان جديدة يتم تطويرها. 
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