مقابر النبلاء بـ أراضي الذهب "النوبة" وقصة أغا خان.. فيديو

محافظة أسوان دائمًا جاذبة لكل السياح، والشخصيات العامة، والملوك، والأمراء من مختلف دول العالم، لشمسها الساطعة وطقسها الجاف وجوها الدافئ، فهي تعد بمثابة أفضل المشاتي العالمية، ورمالها الذهبية الزاهية تعد من أفضل الرمال الصحية لمعالجة أمراض الروماتيزم وغيرها.





وكان السلطان محمد شاه الحسيني "اغا خان الثالث"، من ابرز الشخصيات التي تم معالجتها وشفاؤها برمال أسوان، فكان يعاني السلطان من الروماتيزم وآلام في العظام، ولم يقدر أطباء العالم من معالجته، فنصحه أحد أصدقائه برمال أسوان، فجاء أغا خان إلى أسوان في عام 1954 بصحبة زوجته وحاشيته ومجموعة كبيرة من أتباعه.





وتحدث أحد أهالي النوبة حسن محمد، الي كاميرا "صدي البلد"، عن قصة علاج اغا خان، قائلًا: "اغا خان كان عيان، عنده مرض خبيث مش راضي يطلع منه، و مكنش يقدر انه يمشي، عملنا له حفرة في الرمل الأصفر، وتم دفن نصف جسمه فيها يوميًا، وفعلًا تم شفاؤه، فقرر ان يسكن في اسوان، وبني فيلا له تطل علي النيل، حتي توفاه الله وقرر ان يدفن بداخلها، وليس في بلده، ودائما أولاده يأتوا لزياره قبره هنا".





وعن الفرق بين الرمال الصفراء التي تتمتع بها أسوان والرمال العادية، قال حسن: "الفرق بين الرمل الأصفر والرمل العادي، هو ان الرمل الأصفر مع شدة سخونة الشمس، يعرق الجسم بداخله عند دفنه، فيبرز كل السموم التي تقع داخل الجسم، ويبدا شفاء الجسم كامل بتلك الجلسات، فدائمًا يوجد شفاء في اشعة الشمس والرمل الأصفر علي أراضي اسوان".





وعلق حسن علي ركود حركة السياح داخل النوبة، فتأثرت السياحة بسبب فيروس كورونا للعام الماضي، وتوقف عملهم بشكل كبير، فهم أهالي النوبة عملهم باليومية الذي ورثوه ابً عن جد، ولكن مازالت السياحة الداخلية مستمرة بشكل كبير، ويستمتعون عند زيارة المصريين من كافة المحافظات الأخرى اليهم للاستمتاع بكافة المناظر الطبيعية داخل أسوان.





ومن المتعارف عن أهالي النوبة، انهم يتمتعوا بالكرم والخير تجاه السياح وكل من يزوروهم، وعقب حسن قائلًا: "احنا بنحب الناس تزورنا جدًا ولازم نكرمهم، لان اسوان دي ارضنا، ولازم يستمتعوا بوقتهم داخلها، لكي يجددوا زيارتهم اليها مرة أخري".



