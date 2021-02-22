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برلمان

غرامة 1500 جنيه لأصحاب التوك توك.. ونائب لمسئول التنمية المحلية:"بطاردوهم علشان غلابة"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:37 م
أصحاب التوك توك
أصحاب التوك توك
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ماجدة بدوى
انتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيام أجهزة المحليات بمطاردة اصحاب مركبة التوك توك ، وتغريمهم غرامة تصل إلى 1500 جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

ووجه الحسيني حديثه لرئيس قطاع التفتيش بوزارة التمية المحلية  قائلا: "بتطاردوا صاحب التوك توك علشان غلبان وسايب العربيات المتكسرة".

فيما اكد النائب زكي عباس انه لديه مشروع يقضى علي استخدام التوك تماما، واستبداله بسيارة كهربائية، لافتا إلى ان لديه مشروع جاهز حول ذلك الشأن، وهو ما دفع النائب أحمد السجينى لمطالبته بعرضه علي اللجنة لمناقشته.
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