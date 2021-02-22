السجيني يطالب التنمية المحلية بعرض خطة تطوير قطاع التفتيش خلال 30 يوما

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعوة وزير التنمية المحلية أو من ينوب عنه، إلى حضور اجتماع أمام اللجنة فى موعد أقصاه 30 يوما، وذلك لعرض خطة التطوير المؤسسي لقطاع التفتيش بالوزارة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين؛ لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية، بحضور هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة. لمناقشة دور القطاع في مكافحة الفساد.





وقال "السجيني"، إن قطاع التفتيش يشتكي من نقص العمالة البشرية حيث يصل عددهم الي 44 مفتشا، ولكن يوجد هناك 596 مفتشا يحصرون يوميا جميع المشاكل فى مختلف أنحاء الجمهورية وهم أعضاء مجلس النواب.





ووجه السجيني حديثه لرئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلًا "لابد ان يكون هناك موظف من الـ 44 موظفًا بقطاع التفتيش يشارك فى اجتماعات المجلس، لحصر المشكلات التى يعرضها النواب خلال الجلسة، وهو ما يوفر على القطاع الوقت والمال فى حصر المخالفات".





وتابع "بدل ما تركب عربية وتحصل على مأمورية وتذهب للمحافظ لتقوم بجولة لحصر المخالفات.. النواب يقدمون إليك الشكوي علي طبق من ذهب وهذا ما حدث أيضا خلال اجتماع اليوم حيث طرحوا العديد من المشاكل التي كانت ستحتاج لوقت وفلوس ولكن النواب ساهموا في تقديم المشكلة".





وأضاف أن ما يميز شكاوي النواب ورصدهم للمخالفات انها مدعم بقوة دستورية وسلطة نيابية.





ووجه السجينى سؤالا لرئيس قطاع التفتيش "هل قدمت دراسة لوزير التنمية المحلية لتطوير قطاع التفتيش؟"، فعقب هيثم الدسوقي مؤكدا أنه يوجد خطة طموحة حيث نسعي لتخصيص مكاتب لنا في الدلتا والصعيد وقناة السويس وهي خطة مستقبلية نضعها لحين ما يتوافر الموارد واستكمال الهيكل البشري.



