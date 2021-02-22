بعد انسحابه.. حسن الرداد يضع نيللى كريم فى ورطة

أعلن المنتج جمال العدل عن انسحاب الفنان حسن الرداد من المشاركة فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللى كريم والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.
وقال جمال العدل فى لقاء له ببرنامج "انسايدر بالعربى": إن الفنان حسن الرداد كان مشاركا فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ولكن بعد رحيل والدته الفترة الماضية قرر حسن الرداد أن ينسحب من العدل خاصة أنه لم يستطع أن يتجاوز أحزانه ويشارك فى المسلسل.
"ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.
وكان تعافى المنتج محمد العدل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيه البروتوكول الخاص بالعلاج الفيروس اللعين.
وكشف مصدر مقرب من المنتج جمال العدل، أن حالته الحالية مستقرة تماما وتعافى بشكل تام من فيروس كورونا ويباشر حاليا أعماله الفنية التى من المقرر أن تعرض فى رمضان المقبل.
ويجرى المنتج جمال العدل جلسات عمل مستمرة مع فريق عمل مسلسلى نيللى كريم ويسرا تمهيدا لعرضهما فى رمضان المقبل.
وكان آخر أعمال المنتج جمال العدل مسلسلى "100 وش" للفنانة نيللى كريم ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا والذى تم عرضها فى رمضان الماضى وحققنا نجاحا كبيرا عن عرضهما.