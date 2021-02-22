تقارير: برشلونة غير قادر على شراء مبابي أو هالاند

أكدت تقارير صحفية، أن فكرة التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أو إيرلينج هالاند في برشلونة، مستحيلة في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.





وذكرت شبكة ESPN أن هالاند ومبابي أسماء مستحيلة في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية.





وأشارت الشبكة، إلى أن النادي الكتالوني يتابع السويدي ألكسندر إسحاق مهاجم ريال سوسيداد الإسباني بشكل كبير في الوقت الحالي، فالتعاقد مع مهاجم هو الأولوية للبارسا.





وأكدت الشبكة أيضًا أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي اسم مطروح بقوة من أجل التعاقد معه الصيف المقبل، إضافة إلى داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي.





يذكر أن نادي برشلونة قد سقط في فخ التعادل أمس أمام قادش في الدوري الإسباني.



