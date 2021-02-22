لاستغلال إجازة منتصف العام.. ورش عمل ودورات تدريبية بجامعة حلوان.. كلية التربية تنظم دورة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.. ودورات أونلاين عن التخاطب ورعاية ذوي الهمم

• رئيس جامعة حلوان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالدورات التدريبية لتبادل الخبرات

• عميد تربية حلوان الدورات التدريبية تهدف إلى توسيع نطاق اللغة للناطقين بغيرها ولزيادة الثروة اللغوية لدى المتعلمين

• عميد تربية حلوان نهتم بإعداد برامج تدريبية فى مجال الصحة النفسية









نظمت كلية التربية جامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين بعنوان إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إيهاب حمزة، عميد الكلية، والدكتورة حنان كريمة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أدار الدورة في اليوم الأول الدكتور شاكر عبد العظيم أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية واليوم الثاني الأستاذة الدكتورة جيهان عمارة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والدكتورة فاتن العربي مدرس المناهج وطرق التدريس وادار اليوم الثالث الدكتور خالد عبد العظيم استاذ المناهج و طرق تدريس اللغة العربية.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالدورات التدريبية التي تساهم في تنمية المهارات واكساب وتبادل الخبرات المختلفة بالاضافة الى مساهمتها في رفع مهارات وكفاءة طلاب جامعة حلوان وخريجيها لتطوير أدائهم الاجتماعي والأكاديمي ومساعدتهم على النجاح فى الحياة الجامعية والارتقاء بمهاراتهم اللازمة لسوق العمل.





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وأشار الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بحلوان إلى أن الدورة التدريبية تضمنت مراحل تثبيت المهارات الأساسية للغة العربية وتوسيع نطاقها لدى المتعلمين الناطقين بغيرها ، ويُعرف بمرحلة الاستخدام الذاتي للغة، وزيادة الثروة اللغوية لدى المتعلمين، كما تناولت الدورة التدريبية الإطار المرجعي المشترك للغات ، بجانب دوافع تعلم اللغة المختلفة الدينية والثقافية والحضارية وغيرها.





ولفت الدكتورة حنان كريمة إلى أن أهمية تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها بها تكمن في كونها لغة إعجاز و إيجاز، وهي التي أُنزل بها القرآن المعجز بلفظه ومعناه، كما أنها اللغة التي دُونَ بها الحديث النبوي الشريف، كما أنها تتمتع بأسلوب بياني يضفي عليها رونقا خاصا يميزها عن باقي اللغات الحية بشهادة دارسيها عربا كانوا أم مستشرقين.









ومن جانبه، أعلن مركز الإرشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية حلوان، عن دورة تدريبية أون لاين عن التخاطب الشاملة، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، بإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية، و الدكتورة وفاء عبد الجواد مدير المركز.





يحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة فاطمة الزهراء عبد الباسط مدرس الصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان.





وأفاد الدكتور إيهاب حمزة بأن مركز الإرشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية يهدف إلى تقديم البرامج التدريبية فى مجالات الصحة النفسية والتربية الخاصة والإرشاد النفسي للطلاب والخريجين والمتخصصين فى العلوم النفسية والتربية الخاصة.





وأشارت الدكتورة حنان كريمة إلى أن المركز يعمل على تقديم الاستشارات النفسية العلمية المتخصصة للطلاب والخريجين وآباء الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعمل على تنمية الوعي النفسي والاجتماعي ومهارات المشتغلين فى مجال علم النفس والتربية الخاصة اللازمة لسوق العمل.





أضافت الدكتورة وفاء عبد الجواد أن محاور الدورة التدريبية تتمثل فى :

1- مقدمة عن مجال التخاطب

2- مراحل عملية الكلام

3- النمو اللغوي عند الطفل

4- الاضطرابات اللغوية لدى الأطفال ذوى القدرات الخاصة

5- أسباب اضطرابات النطق والكلام

6- اضطرابات ( اللغة - الصوت- الكلام )

7- أساليب تشخيص وتقييم الحالات

8- الخطط العلاجية لعلاج اضطرابات النطق والكلام





هذا وتكون مدة الدورة التدريبية ١٨ يوما ويمكن الحجز والاستعلام عن الدورة التدريبية من خلال صفحة مركز الارشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية جامعة حلوان.



