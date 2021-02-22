برلماني: المبادرات الرئاسية والتصدي للمرض ترجمة أمينة لحقوق الإنسان

أكد النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ،أن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة لتطوير مئات القرى ومبادرة 100 مليون صحة لقهر "فيروس سي" أو مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، هى الترجمة الأمينة والدقيقة للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.





وأضاف الصغير خلال تصريحات له اليوم، أن حقوق الانسان ليست فقط حرية تعبير أو صراخ أو سب أو قذف أو تجاوز ولكن توفير الاحتياجات الاساسية للناس وللملايين الذين يحتاجونها، مضيفا ان النظام المصري يعمل طوال السنوات الماضية، على تعزيز المرافق والخدمات والبنية التحتية ومواصلة المشروع القومي للطرق، وتوفير خدمة هائلة مثل الكهرباء والقضاء تماما على مشاكلها، وهو في صميم تعزيز حقوق الانسان والإرتقاء بحياته.





واوضح عضو مجلس النواب، أن ما يقوم به الرئيس السيسي، هو توجه غير مسبوق في الاستجابة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والوصول لتنمية جادة وشاملة فى القرى الأكثر احتياجا ورعاية الفئات الأقل دخلا، والتصدي للعشوائيات وتوفير سكن آدمى.



