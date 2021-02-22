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تعليم

وزير التعليم ينشر على فيس بوك فيديو لتعريف الأطفال بـ معهد أبو سمبل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو مبسط يشرح للأطفال معلومات عن العهد الفرعوني عامة ومعبد أبو سمبل.

ويُعد معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، واحدا من أشهر المعابد الأثرية في مصر، وترجع أهميته إلى ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني مرتين في السنة، توافق الأولى22 فبراير والثانية 22 أكتوبر من كل عام.

وقام ببناء هذا المعبد الملك رمسيس الثاني واستغرق نحته 20 عامًا.

وكان توافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، المئات من الزوار الأجانب والمصريين على معبد أبوسمبل، لحضور ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة إنه تم الاستعداد لتعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل من خلال تشكيل فريق من الأثريين أخصائي الترميم لعمل الصيانة والترميم اللازم لواجهة المعبد مع تثبيت الألوان وإجراء التنظيف الميكانيكى والكيميائى ، مع تنفيذ باقى أعمال الصيانة الدورية التى تتم بصفة مستمرة للحفاظ على أثرية ورونق المكان.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أنه تم التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات ظاهرة تعامد الشمس و لم يتم السماح بدخول أى زائر بدون إرتداء الكمامة وقياس درجة حرارته، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الزائرين ، كما أنه بالتوازى مع ذلك تم تركيب شاشتين عملاقتين لعرض الظاهرة أمام المعبد لتفادى الزحام داخل الممر المؤدى إلى قدس الأقداس.

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