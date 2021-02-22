وزير التعليم ينشر على فيس بوك فيديو لتعريف الأطفال بـ معهد أبو سمبل

ويُعد معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، واحدا من أشهر المعابد الأثرية في مصر، وترجع أهميته إلى ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني مرتين في السنة، توافق الأولى22 فبراير والثانية 22 أكتوبر من كل عام.



