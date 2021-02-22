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رياضة

خاص.. إنبي يدرس تقديم شكوى رسمية ضد لجنة الحكام لمسئولي الجبلاية.. تفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:10 م
إنبي والاسماعيلي
إنبي والاسماعيلي
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محمد رشاد
كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن قرار مجلس إدارة النادي البترولي برئاسة مصطفي الأمين بشكوى لجنة الحكام لاتحاد الكرة المصري فى مذكرة رسمية عقب أزمة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية آخرها كان أمام نادي الإسماعيلي.

وقال عبد الناصر محمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن إنبي تعرض للظلم أمام الاسماعيلي مشيرا إلى  حكم اللقاء طارق مجدي لم يحتسب  ركلة جزاء صحيحة للفريق البترولي ما أثر على نتيجة اللقاء في النهائية.

وأوضح عبد الناصر محمد أن فريقه دائما ما يكون ضحية ويخسر نقاط بعوامل خارجية لذلك هناك اتجاه قوى للتصعيد وشكوى لجنة الحكام للاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد أكثر من حكم سيتم ذكر هويتهم في المذكرة التي سيتقدم بها النادي ضد لجنة الحكام.

واقتنص إنبي نقطة ثمينة أمام  الإسماعيلي، ليخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة بهدف لكل فريق، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري we المصري.

وتقدم محمد الشامي بالهدف الأول لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 5، قبل أن يتمكن إنبي من إدراك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب محمد حتحوت.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة ليتساوى مع بيراميدز، ووصل الإسماعيلي إلى 9 نقاط بالتساوى مع الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس عشر.
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