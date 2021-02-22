خاص.. إنبي يدرس تقديم شكوى رسمية ضد لجنة الحكام لمسئولي الجبلاية.. تفاصيل

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن قرار مجلس إدارة النادي البترولي برئاسة مصطفي الأمين بشكوى لجنة الحكام لاتحاد الكرة المصري فى مذكرة رسمية عقب أزمة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية آخرها كان أمام نادي الإسماعيلي.





وقال عبد الناصر محمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن إنبي تعرض للظلم أمام الاسماعيلي مشيرا إلى حكم اللقاء طارق مجدي لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للفريق البترولي ما أثر على نتيجة اللقاء في النهائية.





وأوضح عبد الناصر محمد أن فريقه دائما ما يكون ضحية ويخسر نقاط بعوامل خارجية لذلك هناك اتجاه قوى للتصعيد وشكوى لجنة الحكام للاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد أكثر من حكم سيتم ذكر هويتهم في المذكرة التي سيتقدم بها النادي ضد لجنة الحكام.



