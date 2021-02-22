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فن

بخفة دم.. ليلى أحمد زاهر تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:21 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ليلى أحمد زاهر، بإطلالة جذابة أبرزت جمالها وخفة دمها، معلقة على الصورة "ابتسامة من القلب". 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.     
 
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