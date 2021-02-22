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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ كاظم الساهر عبر تويتر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:49 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شارك الفنان كاظم الساهر، بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

ظهر كاظم الساهر مرتديا بدلة سوداء أنيقة، أسفلها قميص باللون الأبيض، من احدي حفلاته، وهو يعلو المسرح مبتسمًا الي جمهوره.

 

وعلق كاظم الساهر علي الصورة، بكلمات من أغنيته "واني أحبك"، كاتبًا: "دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين أحبك أنت".

 

وكان قد طرح الفنان كاظم الساهر، أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.


أغنية "عراقنا" من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.

 

كان كاظم، طرح مؤخرًا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه.

 

 دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين

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