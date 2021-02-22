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إنفلونزا الطيور تضرب من جديد .. روسيا تسجل أول إصابة بشرية.. تفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:54 م
انفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور
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ندى عبد العزيز
رصد مركز "فيكتور" الروسي لعلم الڤيروسات ٧ حالات إصابة بفيروس انفلونزا الطيور لاشخاص يعملون فى مداجن فى جنوب روسيا، بعد ان اكتشفوا المادة الجينية للفيروس فى فحوصاتهم ، وفقًا لتقرير بثته قناة الحدث اليوم.

وقالت "انا بروفا" رئيسة الهيئة الفيدرالية لحقوق المستهلك " إن المصابين كانوا فى حالة جيدة وتعافوا نسبيًا ولم تظهر لديهم اى اعراض ملموسة، ولكن الخبراء قاموا برصد تغيرات فى اجسام المرضى واستجابة مناعتهم للإصابة" .

واضافت "بروفا" ان هذه الحالات تعد الاولى بين البشر فى روسيا، وان السلالة ليست قادرة على الانتقال من شخص إلى اخر ولكن استمرار تحورها قد يؤدى إلى ذلك.

وفى هذا الصدد قال رئيس مركز فيكتور للفيروسات إن اكتشاف تفشى الفيروس سريعًا يمكنا من العمل فورًا لتطوير اللقاح واختبارات التشخيص للإصابات بالفيروس.

واشار التقرير إلى انه تم رصد أيضًا فى "هولندا" بؤرة لتفشى فيروس إنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن مضيفًا انه سيتم اتلافها لمنع انتشار الفيروس مع حضر نقل الدجاج والبيض فى دائرة قطها ١٠ كيلومترات.

فيما أعلنت موريتانيا أمس عن تسجيلها نفوق مئات من طيور البجع الابيض فى محمية جاولينج جنوب البلاد، بعد ان ثبتت اصابتهم بفيروس انفلونزا الطيور.
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