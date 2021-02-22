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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يحذر من عادات تعرض لـ كورونا.. سعر خاتم ميجان ماركل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:59 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرزها.

يمكن أن تمر أعراض مرض السكري من دون أن يلاحظها أحد لسنوات في مراحلها المبكرة، لأن علامات ارتفاع السكر في الدم لا تجعلك تشعر بالمرض بالضرورة، ولكن هناك بعض الأعراض الرئيسية "غير العادية" لمرض السكري والتي يجب أن تبحث عنها.

فوائد خل التفاح لخفض السكر عديدة وغير متوقعة، أن خل التفاح له خصائص صحية مختلفة، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من التخلي عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تتألق ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بمجموعة من المجوهرات الثمينة التي تتميز بالرقي والفخامة.

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