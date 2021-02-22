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أخبار العالم

إغلاق الحدود .. الكويت تدرس فرض إجراءات جديدة بسبب كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:02 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية تدرس حاليًا مقترحات لإغلاق المنافذ الجوية والبرية واتخاذ إجراءات جديدة أكثر تشددا للمجمعات والأنشطة التجارية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك، بعدما رفضت الحكومة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم، الإثنين، مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي، وفقًا لصحيفة "القبس".

وقالت المصادر للصحيفة إن الحكومة دعت إلى تشديد الإجراءات الاحترازية بدلًا من تطبيق الحظر.

وصرح رئيس مركز التواصل الحكومي، طارق المزرم بأن مجلس الوزراء الكويتي ناقش عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي، في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر، وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
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