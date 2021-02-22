عميد تربية حلوان: نقدم برامج تدريبية أونلاين في الصحة النفسية

قال الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بجامعة حلوان، أن الكلية تقدم برامج تدريبية اونلاين فى مجالات الصحة النفسية والتربية الخاصة والإرشاد النفسي للطلاب والخريجين والمتخصصين فى العلوم النفسية والتربية الخاصة وذلك من خلال مركز الأرشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة .





وأضاف الدكتور إيهاب حمزة أن الدورة التدريبية سوف تناقش وتتحدث عن مواضيع عده تتمثل فى :

1- مقدمة عن مجال التخاطب .





2- مراحل عملية الكلام .





3- النمو اللغوي عند الطفل .





4- الاضطرابات اللغوية لدى الأطفال ذوى القدرات الخاصة .





5- أسباب اضطرابات النطق والكلام .





6- اضطرابات ( اللغة - الصوت- الكلام ) .





7- أساليب تشخيص وتقييم الحالات .





8- الخطط العلاجية لعلاج إضطرابات النطق والكلام .





هذا وتكون مدة الدورة التدريبية ١٨ يوما ويمكن الحجز والاستعلام عن الدورة التدريبية من خلال صفحة مركز الارشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية جامعة حلوان .





وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح يوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





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وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات .







